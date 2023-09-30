原油叩關100美元 為何全美汽油價跌跌不休？

根據道瓊市場數據，WTI 最近月期貨價格 9 月上漲 8.6%，但汽油價格同期卻跌近 12%，且預料將進一步下跌，分析師將其部分歸咎於「季節性」。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 指出，燃料的價格和需求往往會隨季節變遷而變動，春季上漲、夏日駕駛季達顛峰，接著冬季時下降。

GasBuddy 數據顯示，美國普通汽油周五 (29 日) 下午每加侖均價為 3.793 美元，較一周前下降 5.3 美分，較上個月同期下降約 1 美分。

儘管近幾周整體油價上漲，WTI 原油價格周三甚至登近 13 個月高點，但燃料價格仍走跌。De Haan 表示，燃料需求轉疲、煉油廠轉向較便宜的冬季汽油，以及加州讓煉油廠可提前銷售更便宜的冬季汽油，將對全美汽油價格造成下行壓力，可能會持續數周或一個月。

冬夏季汽油的不同之處在於對雷德蒸氣壓（RVP）要求的不同。RVP 是汽油揮發程度的表示方法之一，RVP 越高蒸發越快，夏季因高溫而需要低 RVP，冬季需要高 RVP。

加州空氣資源委員會讓煉油廠可以在 10 月 31 日前就可在加州銷售或供應 RVP 高於標準的汽油，意味提早過渡到較便宜的冬季汽油。

加州汽油價格通常是全美最高，大部分歸因於州燃料稅，加州周五下午汽油均價為每加侖 6.033 美元，比一周前上漲 26.8 美分。

與此同時，DTN 分析師、產品經理兼編輯 Brian Milne 表示，雖然原油價格在經歷 9 月大漲後，在叩關 100 美元之際出現獲利了結潮，但這只是暫時趨勢，原油還有更多上漲空間，也將繼續支撐全美汽油均價，只是會遠低於夏季峰值。

Milne 表示，由於市場對原油供應的擔憂高於對汽油的擔憂，所以原油價格上漲，裂解價差（即原油與石油產品之間的價差）已大幅下降，顯示未來零售汽油價格可能會下降。

根據美國能源資訊局 (EIA) 數據，紐交所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存已降至 2022 年 7 月以來的最低水準，且接近正常營運的最低水位。

根據石油價格資訊服務 (OPIS)，8 月 31 日，紐交所 10 月交割的 WTI 期貨價格收每桶 83.63 美元，而 9 月新配方汽油 (RFG) 收每桶 116.19 美元，裂解價差每桶 32.56 美元。

11 月交割的 WTI 期貨價格周五收每桶 90.79 美元，10 月 RFG 收每桶 102.48 美元，裂解價差已降至每桶 11.69 美元。OPIS 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，這可能創下今年迄今的新低點。「煉油廠的汽油利潤大幅下降，尤其是在加州。」

他認為，汽油漲勢已經結束，10 月全美汽油均價可能以每天每加侖 1 美分的速度下降，但 2024 年第一季基調將回轉，漲勢將會捲土重來。

Kloza 表示，五大湖州、大平原州和墨西哥灣沿岸州有「很多」地區的零售汽油價格可能實現每加侖 3 美元的水準，但西部地區汽油價格仍高於其他美國地區。

DTN 的 Milne 也預測，如果沒有「颶風威脅海灣沿岸煉油廠而產生重大工業事故」，那麼零售汽油價格將一路降至年底，且明年 1 月才會觸底。

他預估第四季末全美汽油零售價格將跌至每加侖 3.20 至 3.40 美元的區間。