鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至16.24元，預估目標價為283元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.43元下修至16.24元，其中最高估值17.15元，最低估值13.83元，預估目標價為283元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|17.15(17.15)
|25.86
|30.09
|最低值
|13.83(13.83)
|19.81
|25.32
|平均值
|16.01(16.07)
|22.58
|27.27
|中位數
|16.24(16.43)
|21.79
|27.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51,966,000
|55,795,000
|60,601,000
|最低值
|51,095,000
|52,109,000
|55,780,000
|平均值
|51,677,160
|54,026,910
|58,503,170
|中位數
|51,733,310
|54,055,000
|58,576,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.02
|15.22
|14.01
|15.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。