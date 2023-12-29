鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至16.24元，預估目標價為283元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.43元下修至16.24元，其中最高估值17.15元，最低估值13.83元，預估目標價為283元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 17.15(17.15) 25.86 30.09
最低值 13.83(13.83) 19.81 25.32
平均值 16.01(16.07) 22.58 27.27
中位數 16.24(16.43) 21.79 27.25

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 51,966,000 55,795,000 60,601,000
最低值 51,095,000 52,109,000 55,780,000
平均值 51,677,160 54,026,910 58,503,170
中位數 51,733,310 54,055,000 58,576,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.02 15.22 14.01 15.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 53,757,171 28,564,375 22,537,767 23,092,145

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞