鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至-0.63元，預估目標價為33元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.62元下修至-0.63元，其中最高估值0.36元，最低估值-0.74元，預估目標價為33元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 0.36 0.77 2.29
最低值 -0.74 -0.49 0.6
平均值 -0.53 0.26 1.61
中位數 -0.63 0.35 1.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 29,471,660 36,104,000 43,831,000
最低值 28,153,000 28,163,000 34,750,000
平均值 28,843,190 31,766,670 39,268,480
中位數 28,840,000 31,680,000 39,224,440

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.85 6.48 2.9 1.64
營業收入
(單位：新台幣千元)		 43,487,454 50,572,991 39,800,947 34,995,411

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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