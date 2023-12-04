鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至16.63元，預估目標價為286.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.63元上修至16.63元，其中最高估值17.41元，最低估值13.83元，預估目標價為286.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.41
|25.86
|30.09
|最低值
|13.83
|19.81
|24.24
|平均值
|16.23
|22.86
|27.12
|中位數
|16.63
|22.74
|27.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|52,283,490
|55,795,000
|60,601,000
|最低值
|51,095,000
|52,109,000
|55,780,000
|平均值
|51,732,280
|54,115,320
|58,564,340
|中位數
|51,743,000
|54,279,000
|58,608,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.02
|15.22
|14.01
|15.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。