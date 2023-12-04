選前行情加溫 除了四大族群 這些個股也能沾上邊

藍白合宣告破局後，台灣總統大選三腳督態勢確立，市場樂見選舉行情發酵，台股今 (4) 日高檔震盪，終場翻黑下跌 16 點，收在 17421.48 點，成交量 3240 億元。展望後市，法人指出，台股量能不看淡，綠能、重電、軍工等選舉概念股，可望持續成為強勢指標。

觀察今天盤勢，主要權值股普遍走弱，AI 概念股同樣拉回整理，大盤由散裝航運股、生技族群接棒撐盤。生技股受惠選前政策利多，加上中國爆發黴漿菌等呼吸道傳染病，以及流感肆虐，近來拉出一波攻勢，成為多頭追捧焦點，其中，松瑞藥 (4167-TW)、博晟生醫 (6733-TW) 兩間製造抗生素的公司，備受市場關注，而針劑製藥廠南光 (1752-TW)、保健食品廠大江 (8436-TW) 均表現不俗。

總統大選將至，目前看來，綠能政策是三黨參選人較有共識的題材。民進黨總統參選人賴清德主張延續總統蔡英文的非核家園政策，要把台灣重要的科技產業結合起來，號召台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、華碩 (2357-TW)、和碩 (4938-TW)、宏碁 (2353-TW)、光寶 (2301-TW)、友達 (2409-TW) 及台灣微軟共同成立「台灣氣候聯盟」，作為淨零轉型的示範。賴清德強調，要善用 ICT 產業科技創新的實力，推動綠色成長戰略。

國民黨總統參選人侯友宜主張把核電納入能源選項，提出 2035 年「低碳台灣」，目標是讓再生能源超過一半，排碳能源低於 49%；2040 年為「燃煤台灣」，意即不再使用燃煤發電；2050 年是「淨零台灣」，包括燃煤、燃油、燃氣等排碳能源全部歸零，核能占比則達 18%。

至於台灣民眾黨總統參選人柯文哲的能源政策，他主張必須大力增加再生能源比例，讓「零碳產業」成為「台灣十年願景工程」，十年內達成電動車輛、充電樁數量成長 5 倍，達到國家電網智慧化。

全球電動車市場快速成長，在政府政策支持下，台灣也積極建立本土供應鏈，迎向國際區域化整合趨勢，法人點名相關概念股包括電池正極材料廠美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW)、汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW)、連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW)、二極體大廠德微 (3765-TW)、碳化矽供應商漢磊 (3707-TW) 等，後市展望可望樂觀看待。

為將現行電網系統全面升級，台電提出《強化電網韌性建設計畫》，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，並在十年內投入總計 5645 億元預算，相關供應鏈可望大啖台電設備更新訂單。群益投顧指出，重電四雄今天蓄力反攻，華城 (1519-TW) 衝破 300 元大關，中興電 (1513-TW) 及亞力 (1514-TW) 皆創波段新高，士電 (1503-TW) 也啟動補漲行情重登季線。

展望第四季，施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為，目前看到台股有進出口數字回升，企業獲利轉佳以及美中兩大市場的干擾降低等三大正向指標影響，再加上正式進入台灣的選舉階段，因此預期第四季台股能有倒吃甘蔗的情況，逢回即是買點，建議投資人可逐步以台股基金擴大布局。