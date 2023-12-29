騰訊放大招 每日回購規模擴大至10億港元

騰訊 (00700-HK) 放大招，增強回購力道，連續三個港股交易日回購金額均超過 10 億港元，遠高於此前的約 4 億港元。

據《上海證券報》報導，Choice 的數據顯示，12 月 22 日、12 月 27 日、12 月 28 日騰訊分別耗資 10.02 億港元、10.04 億港元、10.02 億港元回購，每日回購數量均在 350 萬股左右。

今年 6 月至 12 月 20 日，騰訊每日回購耗資均在 4 億港元左右，單日回購數額均在 129 萬股左右。

Choice 的數據顯示，截至 12 月 28 日，今年以來，騰訊已經出手 113 次，累計回購數量約 1.49 億股，累計回購金額超過 484.3 億港元。總金額已經超過騰訊過去 10 年累計回購資金總額，在今年港股回購榜上位居榜首。

在今年第 3 季電話會議上，騰訊總裁劉熾平談到股東回報時曾表示，騰訊重視股東回報，也會運用不同方式提升股東回報。騰訊有很強的現金流以及非常大的投資組合，都是流動性非常好的股票投資，可以靈活使用各種工具增加股東回報。

劉熾平認為，目前市場上網路公司的估值基本處於歷史低點，回購可能是提升股東回報更好的方式。

自去年 6 月下旬騰訊主要股東 Prosus 與 Naspers 宣布將減持騰訊以來，騰訊一直保持著較為穩定、連續的回購節奏。