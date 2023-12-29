〈2023封關〉台股跨年秀抱緊AI 全年大漲3793點收17930點 史上第二強漲

〈台股盤後〉今年上漲3793點 封關收17930點再寫今年收盤新高。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉今年上漲3793點 封關收17930點再寫今年收盤新高。(鉅亨網資料照)

台股今 (29) 日早盤雖面臨調節賣壓，但在買盤卡位明年行情下，指數由黑翻紅，更一度衝上 17945 點，終場上漲 20.44 點，收在 17930.81 點，為 2023 年以來收盤新高，為今年畫下美好句點，成交量 2672 億元，較昨日收斂。

台股 2023 年以來一路向上，從去年底的 14137 點飆漲至 17930 點，漲點高達 3793 點，僅次於 1989 年的上漲 4505 點。今日封關也再度改寫今年收盤新高，蓄勢挑戰萬八大關，法人看好，台股明年將挑戰 18619 點歷史紀錄，更有機會上看萬九。

AI 相關概念股今日再度躍居盤面焦點，指標股廣達與緯創分別強漲 3%、2%，連帶拉抬奇鋐、英業達、技嘉、仁寶、廣運、微星、建準等同步走強，漲幅都在 1% 以上，成為拉抬指數的重要功臣。

權值股走勢普遍偏弱，台積電收平盤 593 元，蓄勢挑戰前高 594 元，聯發科小跌 1%，鴻海平盤上表現，其他如台塑四寶、金控雙雄皆承壓，電子權值如台達電、聯電、日月光投控等，也都在平盤附近遊走，壓抑大盤走勢。

高價股則強勢撐盤，兩大千金股世芯 - KY 與信驊雙雙反彈近 1%，大立光更強勢上漲近 3%，終場收在 2870 元，一舉改寫兩年四個月來新高，也帶動其他千金股包括祥碩、創意、嘉澤、M31 等強勢表態。

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