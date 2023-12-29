〈台股盤前〉封關收六線 外資12月買超1679億助攻萬八大關

台股今 (29) 日迎來 2023 封關日，日線、周線、月線、季線、半年線、年線六線齊收不過台股昨 (28) 日近關情怯，僅小漲 18.87 點，以 17910.37 點作收，但台股距離萬八不到百點，法人認為，外資 12 月回補 1679 億元，大盤突破萬八是時間早晚問題。

台股 12 月熱鬧非凡，外資在聖誕假期後歸隊，積極卡位布局，12 月單月買超 1679 億元，有機會刷新 12 年紀錄。法人指出，隨著通膨逐漸降溫，市場預期明年聯準會高機率降息，經濟可能軟著陸，推升美股走勢，有望帶動台股。

不過美股周四因成交量量縮成溫和走勢，道瓊指數上漲 53.38 點或 0.14%，收 37710.1 點；那斯達克指數下跌 4.04 點或 0.03%，收 15095.14 點；標普 500 指數上漲 1.77 點或 0.04%，收 4783.35 點；而費城半導體指數則下跌 5.91 點或 0.14%，收 4208.68 點。

市場消息方面，和碩昨日宣布旗下全資子公司世碩為優化業務，擬透過現金增資，將註冊資本額增加至 21.09 億人民幣 (約新台幣 94.79 億元)，並全數供策略投資人中國立訊旗下立臻認購，和碩集團對世碩持股比例從 100% 降至 37.5%，喪失控制力。

外貿協會董事長黃志芳談明年展望，雖外銷回溫，明年經濟有望成長，但仍有三大不確定因素，包括地緣政治風險、通膨與降息，以及另闢科技戰場，黃志芳說，AI 將會是國家與企業競爭的決戰點。