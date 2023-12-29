〈台股盤中〉封關秀調節賣壓大 2大權值股熄火 攻萬八恐待明年

台北股市今 (29) 日爲 2023 年交易封關日，早盤加權股價指數呈現小幅震盪，也呈現市場資金快速輪動走勢，同時，漲多個股也出現在連續假日前獲利了結的賣壓，盤中權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 也未表態，市場專家指出，台股指數 1 萬 8000 點應是 2024 年的事了。

台股今天早盤由拿下高雄黃線捷運統包案達 306.92 億元的工信 (5521-TW) 鎖住漲停的表現最為亮麗，同時，在電子股亞矽 (6113-TW) 因代理的類比 IC 漲價，引起市場注目，股價也鎖住漲停。

台股集中市場大盤今日開在 17893.63 點，最高 17945.7 點，最低 17864.23 點，預估集中市場全場成交值不及 2700 億元，在今天市場交易包括漲多的重電類股賣壓大，反而在春節將近同時，引爆觀光類股的漲勢。

證券分析師張陳浩指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤在明年的大選前將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多，張陳浩仍看好記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益的類股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，預估將以站在 5 日線之上的震盪格局，但要留意漲多個股的遭遇調節賣壓出籠壓盤。

由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，目前台股大盤指數已進入另一箱型區間，證券分析師黃漢成指出，今天的台股大盤可能收在小紅或小黑格局，至於台股加權股價指數飛越 1 萬 8000 點，那應是 2024 年的事了

同時，亞洲區域股市今天包括日本、香港等股市都下挫，新加坡股市走高。

今天集中市場大盤權值股台積電及聯發科今天盤中小幅震盪，大立光 (3008-TW) 股價上漲 1.79%，或 50 元在平盤 2690 元附近震盪、鴻海 (2317-TW) 股價平盤振盪。