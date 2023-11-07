醫揚前三季賺逾半股本 擬斥6800萬元取得泰詠股權

醫揚 (6569-TW) 今 (7) 日公布財報，在缺料緩解、產品組合優化下，前三季純益 2 億元，年增 48.26%，每股純益 5.67 元。董事會今日也決議，擬在未來一年內斥資 6800 萬元，取得泰詠(6266-TW)1.55% 股權。

醫揚第三季客戶拉貨動能雖然放緩，稅後純益略降至 6525 萬元，季減 3.4%，但仍較去年同期成長 21.71%，每股純益 1.95 元；單季營收 3.72 億元，季增 4.02%、年增 10.67%；毛利率 34.96%，季減 2.97 個百分點、年增 8.64 個百分點；營益率 12.71%，季減 1.39 個百分點、年增 7.63 個百分點。

醫揚前第三季營收 10.58 億元，年減 4.94%；毛利率 35.67%，年增 7.7 個百分點；營益率 12.19%，年增 5.77 個百分點；稅後純益 2 億元，年增 48.26%，每股純益 5.67 元。

醫揚過去就曾投資泰詠約 6604 萬元，為深化雙方合作關係，並以長期投資為目的，董事會授權董事長擬以 6800 萬元、每股上限 43 元，取得泰詠 1.55% 股權。

另外，醫揚新任總經理由歐洲及美洲區總經理莊富鈞出任，人事案即日起生效。