〈貴金屬盤後〉金價從三周高點下滑 美元和美債殖利率雙雙回升

金價周四 (28 日) 回跌，從前市觸及的逾三周高點下滑，主因是美元和美債殖利率雙雙回升，削弱了聯準會 (Fed) 降息預期所提供的支撐。

紐約黃金期貨下跌 0.5%，報每盎司 2083.50 美元。

黃金現貨價下跌 0.4%，報每盎司 2069.79 美元，前日最高曾觸及每盎司 2088.29 美元，創 12 月 4 日金價創歷史新高之後的最佳紀錄。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說：「現在無論是哪一個市場，交易量都不多，因此波動相對較小，特別是當我們接近像這樣的歷史高點時。金價在年關將近之際再度上漲，一切都和利率預期以及美元偏弱有關。」

美元指數上漲 0.3%，從五個月低點反彈，10 年期美債殖利率也攀高，從 7 月觸及的低點回升。

美國周四公布的上周初領失業救濟金人數增加，顯示勞動力市場進入第 4 季後持續降溫。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預估明年 3 月降息機率為 88%。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 說：「我們預估未來 12 個月的金價會上漲，原因是經濟數據趨於疲軟、美國通膨也降溫，都將迫使 Fed 降息。」

現貨白銀挫跌 1%，報每盎司 24.01 美元。白金上漲 0.6% 至每盎司 1002.50 美元，為 6 月迄今最高，鈀金則下跌 2% 至每盎司 1129.70 美元，這兩種用於汽車觸媒轉換器的金屬，全年都預料收黑。