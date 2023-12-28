〈貴金屬盤後〉美元走跌 Fed降息預期持續推升金價 黃金逼近歷史高點

現貨金價周三 (27 日)亞洲交易中，金價維持窄幅波動，此前市場對美聯準會 (Fed) 提前降息的樂觀情緒不斷升溫，推動金價在 12 月大幅上漲。

最近幾個交易日黃金突破關鍵水準，當前價格較本月初觸及的歷史高點差距不到 100 美元。

因 Fed 示意已完成升息且將於 2024 年開始降息，激發黃金近期漲勢。市場押注 Fed 最快 2024 年 3 月降息，尤因近期數據顯示美國通膨持續降溫。

2 月交割的紐約黃金期貨上漲約 1%，報每盎司 2089.40 美元。

黃金現貨價走穩，報每盎司 2064.84 美元。

降息希望強勁推升 2023 年黃金價格

黃金 12 月大漲後，全年漲幅預計達 12% 至 14%。但鑑於美國利率仍居高不下，黃金依舊落後於大多數風險驅動資產，尤其是股票。相比之下，S&P 500 指數今年迄今漲幅約 24%。

儘管如此，黃金明年仍將進一步受益，尤其因美國降息和全球經濟狀況惡化的情況下。 儘管美國經濟仍保持一定程度的彈性，但歐元區和中國等世界其他地區正疲於應對成長持續放緩的問題。

市場普遍預期 Fed 將在 2024 年降息 3 到 5 次，而降息腳步最早可能於 3 月邁出。

高利率推高投資黃金的機會成本，也因此縮限黃金在 2023 年的上漲空間。

在以哈戰爭恐升級的跡象下，避險需求增加也可能帶動黃金避險需求。

其他金屬

銅價預估 2023 年溫和上漲

在工業金屬中，銅價周三延續了近期漲勢，因美元疲軟提振了大多數大宗商品價格。

3 月交割的銅期貨上漲 0.5% 至每磅 3.9223 美元。

儘管 12 月出現強勁反彈，但因最大進口國中國的經濟放緩令人擔憂，銅價遭重創，今年稍早跌至每磅 3.5195 美元，但因今年仍有約莫 3% 的溫和漲幅。

但銅礦 2024 年可望強勁反彈，因為電動車需求的增加，加上全球大推綠色能源，預計銅礦需求大增，因該金屬是電池和電動技術的關鍵組成部分，且隨著秘魯和巴拿馬關閉主要礦山，預計供應也將收緊。