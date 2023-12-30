〈貴金屬盤後〉金價全年漲13% 創2020年來最佳表現 封關穩守2000美元

金價周五 (29 日) 封關以震盪作收，期貨下跌、現貨持平，但都保持在高於每盎司 2000 美元以上的水準，全年創下 2020 年迄今最佳表現，反映投資人對聯準會 (Fed) 最快明年 3 月之前降息的熱切盼望。

紐約黃金期貨下跌 0.6%，報每盎司 2071.80 美元。

黃金現貨價大致持平，報每盎司 2062.59 美元。

金價全年上漲約 13%，全年最低約每盎司 1800 美元，最高曾漲至 2135.40 美元。

Marex 分析師 Edward Meir 說：「大船駛向較為平靜的水域，也就是較低利率的環境，代表美元走軟，因此黃金應該會有較佳的表現。」

投資人期待 2024 年金價漲上新高，因為美國利率正轉向較鴿派的基本面，加上地緣政治風險仍存在，而且央行買盤可望提供支撐。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說：「要看到金價上漲，我們需要投資人更強勁的需求，例如 ETF 資金流入增加。這需要看到美國經濟數據轉弱、通膨降溫，才會讓 Fed 聽起來更加鴿派。」

黃金本身不孳息，當利率下滑，持有黃金的機會成本會降低，並抑制美元。

美元指數 (DXY) 全年下跌 2%，指標的 10 年期美債殖利率徘徊在 7 月迄今的最低點。

駐紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「雖然金價居高不下，其他貴金屬並未分享到黃金的好運，因為名目利率水準仍相對高。」

現貨白銀周五挫跌 0.7%，報每盎司 23.76 美元，全年下跌 0.6%。

白金周五下滑 1.5% 至每盎司 987.25 美元，鈀金則下跌 3.1% 至每盎司 1098.49 美元。這兩種用於汽車觸媒轉換器的金屬全年都收黑，鈀金全年跌幅達到 38%，是 2008 年迄今最大跌幅。