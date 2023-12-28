聯發科轉投資星宸擬在陸IPO 潛在投資利益受矚

中國證監會最新公告，同意星宸科技首次公開發行股票、並在創業板上市，由於星宸科技為聯發科 (2454-TW) 旗下轉投資，截至第三季為止持股比約 32%，隨著星宸科技上市，屆時也可望認列相關投資利益。

星宸科技原先為晨星半導體 100% 持有子公司，聯發科併購晨星後，也透過旗下 Sigmastar Technology Inc. 持有星宸股權，曾在 2020 年將部份股權出售給中國當地創投，總交易金額約人民幣 3.2 億元，直至今年第三季為止持股比剩 32%。

聯發科先前轉投資匯頂在中國 IPO 上市後，隨著美中貿易戰爆發後，挾國產替代光環、股價一路狂飆，聯發科持股市值也連帶拉升，並在後續逐步處分也挹注可觀的投資利益，也讓外界關注此次星宸科技帶來的效益。

據星宸招股書指出，公司主要業務為視訊監控晶片，應用在智慧安防、視訊對講、智慧車載等領域，同時自研全套 AI 技術，包含 AI 處理器指令集、AI 處理器 IP 及其編譯器、模擬器等，並擁有大量核心 IP 資源，同業為華為海思、聯詠 (3034-TW) 等。

星宸日前才舉辦開發者大會，除了董事長林永育親自演講外，科大訊飛、騰訊雲皆現身力挺，象徵對星宸科技在 AI 領域的支持，更發布最新一代 ADAS 晶片與解決方案，將 AI 帶入汽車領域。