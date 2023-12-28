〈2024展望〉全球前十大照明業者今年營收減5% 明年Q2需求有望回溫

受到全球總體經濟狀況不佳影響，使得照明市場進入整併階段，整體照明需求平緩。因此研調機構 Trendforce 預估，2023 年全球前十大照明業者營收表現將年減 5%。不過歷經兩年的調整，有望在 2024 年第二季看到需求回溫。

Trendforce 指出，照明市場業者庫存去化情況明顯較 2023 年上半年改善，加上戶外照明訂單增加、翻新改造專案等均有成長，但在零售、室內照明以及特殊照明等需求仍疲弱。

若從各家業者第三季營收表現來看，部分照明業者營收略有回升，前十大照明業者總營收達 52 億美元，季減 0.8%。其中 Signify、Acuity Brands、Panasonic 位列前三名，三家企業營收合計占前十大照明企業營收總額約 63%。

Signify 第三季營收 17.5 億美元，季減 2.5%。由於零售及室內照明需求仍疲軟，加上第三季 OEM 銷售放緩，使得第三季營收下滑。若從 Signify 全球布局來看，包括歐洲地區及北美地區營收均下跌，同時中國市場的復甦也不如預期。

Acuity Brands 第三季營收約 10 億美元，季減 1%，照明營收下滑的原因來自於產品替換週期拉長，以及總經不佳影響。不過該領域營收依然保持在全球前三名，占前 10 大照明廠商營收總額約 20%。

位居第三名的 Panasonic 第三季營收 4.8 億美元，季增 4.1%。值得一提的是，位居第四名的 LEDVANCE vs. MLS Lighting，2023 年上半年在中國工業照明市場表現亮眼，預期 2023 全年 LEDVANCE 的照明營收將會成長。