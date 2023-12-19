華興：低溫照明客戶回流下單 訂單量創三年新高

LED 廠華興 (6164-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長劉守雄透露，11 月在北美及中國的低溫照明客戶，重新取得千萬大單，訂單量更是創下近三年新高，並指出華興「2567 計畫」成長目標不變，2026 年成長翻倍。

劉守雄指出，華興持續朝「2567 計畫」目標邁進，也就是明年成長 25%，2025 年成長 26%，2026 年成長 27%，劉守雄相信可以輕鬆達成。劉守雄提到，華興在低溫照明以耕耘超過十年，在全球市場中占有一席之地，更讓國內外同業競爭對手知難而退。劉守雄認為，這是華興可以持續深耕的領域，未來將強化供應鏈管理，做好定價策略。

華興總經理何曜宏則說明，第 6 代配光型燈管目前訂單已經到手，11 月最大的訂單來自於低溫照明客戶，無論在可口可樂、北美超商冰箱照明，都有千萬級的訂單，訂單能見度已看到明年上半年。

從產品結構來看，華興第三季 LED 元件占營收比重最多，約占 52%，商業照明占 24%，低溫照明占 13%，其他則占 11%。

華興第三季營收 1.59 億元，季減 21%，年減 26%。毛利率 26.2%，季減 0.5 個百分點，年減 1.6 個百分點。營益率 - 10.6%，季減 5.5 個百分點。年減 7.8 個百分點。稅後純益 0.06 億元，較上季轉正，年減 39%，每股純益 0.06 元。

華興前三季營收 5.34 億元，年減 23%，毛利率 25.6%，年增 0.8 個百分點。營益率 - 8.4%，年減 4.3 個百分點。稅後虧損 0.09 億元，較去年同期轉負，每股虧損 0.09 元。