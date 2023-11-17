大型顯示器、穿戴裝置帶動Micro LED 2027年產值近6億美元

在大型顯示器以及穿戴裝置帶動之下，研調機構 TrendForce 預估，2023 年 Micro LED 晶片產值將高達 2700 萬美元，年成長 92%。隨著現有應用出貨規模放大，加上新應用的的加入，預期 2027 年 Micro LED 晶片產值近 6 億美元。

大型顯示器部分，TrendForce 指出，許多韓系品牌今年陸續推出相關產品，包含三星以及 LG 電子。三星正式推出 89 吋 4K 大型顯示器後，接著將憑藉本身在 Micro LED 大型化無縫拼接的優勢，趁勢推出 101 吋以及 104 吋的產品。

LG 電子所推出的 136 吋 4K 產品，選擇尺寸更大的 22.3 吋背版，並搭載尺寸更小、成本更低的 16x27µm 晶片，預計今年就會投入量產。

Micro LED 另一個亮點就是在穿戴式裝置，面板大廠友達 (2409-TW) 近年積極從 LCD 轉型，量產全球首款 1.39 吋的 Micro LED 手錶面板，已經首先提供給歐系精品錶大廠 Tag Heuer，同時也有其他專業運動穿戴廠商及日系廠商後續都有機會導入。

此外，友達日前也與台灣 Micro LED 廠錼創 - KY(6854-TW) 合作，簽訂產線建置合約，斥資 7 億元，在友達龍潭廠區建置一條 6 吋 Micro LED Chip on Carrier(COC) 生產線。

車用顯示器方面，由於汽車產業需要較長的驗證時間，車用相關 Micro LED 顯示器實際量產的時間可能得等到 2026 年。TrendForce 認為，對信賴性以及亮度有高度需求的儀表顯示的抬頭顯示器 (HUD)，以及與自駕技術息息相關的透明顯示器，是 Micro LED 顯示器優先切入車用領域的產品。

先前富采 (3714-TW) 在法說會上也提到，看好第四季以及明年的車用市場，將持續佈局車用市場，其中隆達今年的車用營收更有望翻倍成長。錼創 - KY(6854-TW) 也將在今 (17) 日舉辦第三季法說會，除說明營運狀況，也將釋出 Micro LED 未來佈局以及展望。