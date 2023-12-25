〈焦點股〉PC品牌廠獲買單追價 宏碁一度觸及漲停

台股今 (25) 日量縮震盪，不過 AI PC 題材續熱，品牌廠再度有買單追價，宏碁 (2353-TW) 早盤一度觸及漲停價 49.8 元，盤中漲幅仍高達 8%；華碩 (2357-TW) 也有逾 4% 漲幅，微星 (2377-TW) 拉出逾半根停板。

宏碁搭上 AI PC 題材，近期獲三大法人買超，尤其投信連 10 日買超，推升股價放量攻高，創下 2011 年 8 月以來新高。

宏碁為全球前五大 PC 品牌廠，創辦人施振榮於 1976 年成立公司後，陸續開發出個人電腦，後續延攬陳俊聖出任全球總裁暨執行長，也讓宏碁從純 PC 品牌轉型成多元品牌策略。

近期 AI PC 題材夯，陳俊聖就說，AI PC 在 12 月正式發表、出貨，訂單能見度已經看到明年第一季，此外，宏碁的核心事業將緊抓 AI PC 生成式 AI 的機會。

陳俊聖希望明年 AI PC 成長愈多愈好，除了電競與消費性的 AI PC，同時也會持續布局商用 AI PC，待硬體建立好自己的路線及軟體發展成熟後，就會陸續投入。

華碩共同執行長胡書賓談及 AI PC，他認為，儘管業界皆有共識 2024 年將迎來 AI PC 元年，不過 AI PC 的發展仍需有學習曲線，可以期待 2025 年 AI PC 快速發展，而華碩也會是最積極的品牌。

微星旗下 Prestige AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 處理器，並支援最新神經處理單元 (NPU) 技術，NPU 是專為加速 AI 應用而設計，能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行 AI 運算任務，能滿足長時間或連續使用的生成式 AI 應用需求。