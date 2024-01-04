華碩施崇棠談AI：已全面布局 人才擴編至千人

華碩 (2357-TW) 今 (4) 日舉行 2023 華碩歲末聯歡晚會，談到 AI 布局，董事長施崇棠表示，華碩已全面布局，從超級電腦向下延伸到終端將來的設備都會把 AI 搭配在一起，且 AI 人才從百人擴編至千人。

施崇棠在晚會致詞說，搭上疫情紅利，2021 年創下最佳業績，但緊接著疫情紅利退去、全球經濟詭譎多變，華碩也馬上吃到苦頭，付了一些自以為千錘百鍊，因此要鼓勵大家徹底擁抱現實。

針對今年是 AI 元年、顯學的說法，施崇棠對此認為，對 AI PC 的覺悟與體悟可能還不夠，因為電腦發展已經幾十年，過去是由人透過機器寫程式，AI 加入後有很強的算力與運算，可以把資料、運算過程進一步做學習再做成程式。

他進一步說，AI 的塑造，體悟很重要，之前電腦學習不夠現在有加入感知、有各種學問、跟人之間的自然語言，此也讓資料可以訓練，而華碩都還是從消費者來看。

施崇棠表示，這次 AI 石破天驚，華碩全面布局，AI 人才從百人擴編至千人；從面向來看，硬體從大型企業、學校、中型企業到手機等終端設備都有涵蓋。

在應用 AI 時有很多方法需要徹底了解，包含在雲端做運算，所以從超級電腦到終端將來設備都會把 AI 搭配在一起；AI 與硬體的搭配，華碩從底層做起再來是應用層，最後變成數位轉型與智慧系統，此外，虛實整合將都會改變。

施崇棠說明，華碩全方位布局其原因是，當大家都在講元宇宙時，但是元宇宙的智慧、整個智慧系統在虛跟實都是平衡的，而過去元宇宙就是虛超過實，裡頭很多 AI 用不行，而這次的 AI 是很不一樣的東西，是有理解能力。

因此，華碩要把東西做扎實，再過來把瓶頸去掉，華碩的全方位部局，這裡還有太多創新，尤其是腦還可以再進化，到底全方位怎樣幫助商業。