比亞迪追上特斯拉 有望躍全球純電車銷售冠軍

全球市場調查機構 Counterpoint Research 近期發布的報告顯示，2023 年第 3 季全球純電車銷量年增 29%，中國市場佔 58%，依然是全球最大純電車市場。

據《界面新聞》報導，價格戰等因素導致中國市場的成長腳步放緩，其他國家純電車市場則大幅增長。第 3 季中國純電車銷量成長 11%，低於全球平均水準，但中國品牌在海外市場大幅增長，較去年同期暴增四倍至 13 萬輛。

目前特斯拉 (TSLA-US) 、比亞迪 (002594-CN) 及福斯是全球最暢銷的純電車品牌，三大品牌合計市佔率達到 42%。

值得注意的是，比亞迪純電車的市佔率（不包括騰勢）已追上特斯拉，兩者第 3 季市佔率均為 17%。特斯拉第 3 季交車量超過 43.5 萬輛，比亞迪共交付 43.16 萬輛純電車。

特斯拉第 3 季交付量季降 6.7%，比亞迪純電車交付量則激增 22.5%。按此趨勢來看，Model 3 換新後，儘管特斯拉 10 月、11 月在華交付量拉升，比亞迪依然有望在第 4 季超越特斯拉，成為全球純電車銷售冠軍。

從車型來看，全球最受歡迎的車型分別為特斯拉 Model Y、Model 3，以及比亞迪的元 Plus、海豚、海鷗。

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 表示，2023 年全球純電車銷量預估接近 1,000 萬輛，其中美國市場的成長率超過 50%。