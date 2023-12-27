上市2小時大訂突破1萬輛 華為問界M9有望帶動供應鏈爆發

中國華為在周二（26 日）舉行冬季全場景發布會，智慧車解決方案 BU 董事長余承東宣布首款全景智慧旗艦 SUV 問界 M9 正式上市，並強調「（人民幣）1,000 萬元內最好的 SUV 來了。」

據財聯社報導，華為預定明年 1 月 26 日開始交車，2 月 26 日開始大規模交車。此前華為已經收到 5 萬筆問界 M9 小訂，而其正式上市後，2 小時內大訂突破 1 萬輛。

問界 M9 有純電和增程兩個版本，純電版搭載 800V 高壓碳化矽平台，充電 5 分鐘續航 150 公里，CLTC 工況續航為 630 公里。

智慧座艙方面，問界 M9 全車滿配 10 個螢幕；配備「多場景智慧顯示」功能，特色燈語包括「充電倒計時實時顯示」、「Babyincar」、「新婚快樂模式」等。

問界 M9 搭載業界首個車規級投影巨幕，華為靈犀指向遙控，具備雙燈 260 萬像素精細化照明，遠光燈只照射路，精準避開路中間的車輛。

在相關上市公司中：

星宇股份 (601799-CN) 是中國汽車燈具總成製造商和設計方案供應商之一，為問界 M9 提供前照燈與後組合燈。

滬光股份 (605333-CN) 主營成套線束、發動機線束，供應問界 M5/M7/M9 高低壓線束。