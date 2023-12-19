〈陸港盤後〉中國發改委稱有能力完成全年經濟成長目標 三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（19 日）收盤齊揚，滬指漲 0.05%，中國國家發改委新聞發言人李超表示，有能力完成全年經濟社會發展主要預期目標，並預期明年消費者物價指數（CPI）將溫和回升。

滬指周二收盤漲 0.05% 報 2,932.39 點，深成指漲 0.11% 報 9,289.34 點，創業板指漲 0.42% 報 1,827.67 點；兩市成交額合計人民幣 6,427 億元，「北向資金」淨流出 21.13 億元。

物流、地產、燃氣、零售、煤炭、電力、券商、醫藥、汽車等類股走低，旅遊出行、釀酒、半導體等族群上揚，混合實境、短劇遊戲、AIGC 等類股活躍。

香港恒生指數周二收盤跌 0.75%，報 16,505.0 點，恒生科技指數跌 0.61%，報 3,707.76 點。

李超說，隨著經濟動能持續恢復，接續推出各項政策，中國有條件、有能力統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，圓滿完成全年經濟社會發展主要預期目標。

李超表示，今年 CPI 總體低點運行，隨著輸入性、周期性、季節性等因素改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預測明年 CPI 將溫和回升。

李超說，要持續深化改革開放，不斷完善落實「兩個毫不動搖」體制機制，深化國資國企改革，促進民營經濟發展壯大。

李超表示，突出問題導向，著力打通制約經濟循環的堵點。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，把兩者有機結合起來，以科技創新引領現代化產業體系建設，支持新動能成長壯大，推動傳統產業轉型升級，夯實數位經濟發展基礎。

李超指出，要進一步提高投資效率和有效性，推動消費穩定增長，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環的品質和水準。統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，全面推進鄉村振興，把農業轉移人口市民化擺到更加突出位置，推動城鄉融合發展。

