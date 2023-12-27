〈第一金證投資展望〉伺服器組裝漲多只是開端 樂看台股還有大行情

第一金投顧今 (27) 日舉辦 2024 年投資展望會，看好台灣將是 AI 升級趨勢下的大贏家，今年漲多的伺服器組裝只是開始，終端硬體全面升級將引領下一階段的大行情，第一金投顧董事長陳奕光點名半導體產業及相關設備股、AI 產業、IC 設計、ASIC、重電、綠能、紡織和散熱等產業值得期待。

陳奕光指出，台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈，從最上游的 IC 設計、晶片到最終端的伺服器出貨，將是 AI 升級趨勢下的大贏家。

陳奕光進一步分析，由於反應速度和隱私考量，未來運算端將從雲端走向邊緣，最終將是終端裝置需要有 AI 功能，可預期具備 AI 功能的 PC、手機、筆電、汽車等均是未來龐大商機。

除了電子產業長期看旺，傳產方面，第一金投顧指出，奧運將在明年夏季開打，近期美系運動品牌庫存去化近尾聲，加上近年要求供應鏈去中化，有望帶動台廠相關概念股營運增溫。

回顧歷年奧運舉辦年度，運動品牌龍頭 NIKE 營收皆有顯著的 14-19% 年增長，而明年巴黎奧運是疫情後首次舉行，品牌商對相關供應鏈拉貨力道為上半年重點。

此外，明年台灣三大風場將併網，政府大力推行國內綠電發展，更以太陽能、離岸風電為政策推行重點，今年離岸風電總容量上看 2.1GW，2025 年再成長 1.7 倍至 5.6GW，2027 年達 8GW 裝置量，2022-2027 年年複合成長率達 79.65%，成長空間大。

同時，國內電力基礎設設施跟上發展，短短 7 年中，台電投資金額已較 2017 年翻倍成長，國相關的重電族群在手訂單節節攀升，反映需求爆發性的成長。

第一金投顧也提到，電動車是全球最明確的趨勢產業，全球今年銷量約 1484 萬台，年成長 41%，滲透率升至 18%，預估至 2025 年預估銷售 2612 萬台、2030 年 4200 萬台，有望與燃油車呈黃金交叉，產業長線看好。

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