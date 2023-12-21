緯穎推最新邊緣運算伺服器 採用英特爾第5代Xeon處理器

緯穎 (6669-TW) 宣布推出兩款新一代邊緣運算伺服器產品，緯穎指出兩款新產品都搭載英特爾 (INTC-US) 第 5 代 Xeon 可擴充處理器。緯穎執行副總呂舜星表示，兩款新品擁有更高的運算能力及更快速的傳輸能力，滿足 AI 邊緣運算需求。

兩款伺服器分別為 ES200G2 及 ES100G2，緯穎觀察，在人工智慧的時代，各種由大型語言模型驅動 (LLM) 的應用，為了滿足 AI 推論與模型微調的需求，對於資料處理、運算能力以及低延遲的要求日益提升。

緯穎最新邊緣運算伺服器整合英特爾第 5 代 Xeon 可擴充處理器，可以充分發揮其優勢，包括內建的 AI 加速、 Intel Advanced Matrix Extensions(Intel AMX)、更快的 DDR5 記憶體及 PCIe Gen5 等技術。緯穎指出，兩款伺服器相較前一代，在同樣功耗下提供更強大的性能，可以提高運算效率，並降低整體擁有成本，同時也為網路及邊緣運算代來新的可能性。

緯穎說明，ES200G2 為短機箱 2U 單 CPU 邊緣運算伺服器，整合加速運算、儲存及網路橫向擴展等功能。支援兩張寬度 GPU 卡和 4 個 NVMe SSD，適合人工智慧的推論與訓練，更可以做到 3D 圖形、渲染及視訊分析、多存去邊緣運算等。緯穎補充，由於 ES200G2 為邊緣端的 AI 工作負載提供全面性的運算效能，可應用於 CDN、智慧城市和智慧工廠等。

ES100G2 則是短機箱 1U 單 CPU 邊緣運算伺服器，緯穎指出，ES100G2 符合 NEBS Level 3 的標準。透過 4 個 PCle Gen5 擴充插槽，以及 silicon-based 安全性的設計，可以滿足 vRAN 和 far edge 軟體定義網路 (SDN) 等網路工作負載需求。另外，ES100G2 利用英特爾內建的運算加速器及遙測功能 (telemetry)，讓網路通訊服務供應商更容易管理並更有效率的部署。

呂舜星說，透過最新整合最新技術，並與英特爾合作，突破邊緣伺服器的效能限制，配備更高的運算能力、更快的記憶體，並達到高速資料傳輸，進一步抓住邊緣運算商機。