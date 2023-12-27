〈兆豐結盟將來銀〉新卡11%現金回饋或11期0利率自由選 新戶最高送1980元

純網銀國家隊正式加入信用卡戰局！兆豐銀行攜手將來銀行今 (27) 日共同宣布，合作發行的「兆豐將來聯名卡」正式上市，目標瞄準熱愛數位存款客戶的潛在商機，推出「雙 11」自由選模式，分別為 11 期 0 利率或 11% 現金回饋，新戶最高送 1980 元、4 大平台最高再送 1200 元，首發衝刺 10 萬張發卡量。

持有這張卡的卡友可以自已決定每一筆消費想要的優惠模式，喜歡一次付清的人最高可在外送、影音、遊戲及租車平台獲得最高 11% 現金回饋，拿滿最高可獲 1200 元；喜歡分期付款的只要單筆刷滿 3 千元，就可自由選擇該筆消費想分 3、6、9、甚至最高 11 期，全都 0 利率 0 手續費，讓卡友每筆消費都能自己做主，現在享、將來付。

兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲。(鉅亨網記者陳于晴攝)

為支持純網銀國家隊，兆豐銀行不僅以 26.02% 持股比例身居將來銀行第二大股東，考量將來目前僅發行簽帳金融卡，兆豐更挹注信用卡發卡資源，攜手將來共同發行聯名卡，讓原本需要帳戶有存款才可消費的將來存戶，能有不同於簽帳金融卡的全新選擇。

兆豐銀行消金事業群副總陳建中表示，「兆豐將來聯名卡」不僅可讓這些平均年齡才 35 歲的將來數存戶享有信用卡遞延付款的特性，透過帳戶自扣，最高還可獲得 980 元的超商現金抵用券，為慶祝新卡上市，新戶首次辦卡 30 天內刷滿 3 千元，還能獲得市價千元的「城市機能雙肩包」，相當於輕鬆就能賺進 1980 元，希望能吸引年輕人青睞，達成普惠金融的目標，也讓更多數存戶與銀行有更密切的往來。

將來銀行是台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路 6 大殷實企業合資籌建，成立以來憑藉金融與科技專業、摒棄傳統思維，透過虛實整合打破平台藩籬，提供給客戶更完善的服務體驗。

將來銀行此次與兆豐銀行聯袂發行信用卡，便是虛實整合的重要里程碑，總經理許柏林表示，該聯名卡特色就是讓客戶享受到前所未有的自主與優惠，在股東支持及全行同仁戮力下，未來也將持續朝擴大銀行資產規模、深化健全體質及提升獲利的目標前進，期望小鯰魚茁壯後能對整體產業發揮正面影響。