獲利能力堪憂 美充電樁概念股今年股價慘澹

負責建構電動車充電網路的充電樁業者正處於興建熱潮，但股價卻未相應走高，反映投資人對於獲利能力的擔憂日益加劇。

今年迄今，ChargePoint(CHPT-US) 股價已下跌 74%，該公司此前公布第三季營收未達原先預期。Blink Charging(BLNK-US) 今年下跌 67%，EVgo(EVGO-US) 也跌了 21%，兩家公司均預估今年將實現虧損。

市場預期，充電樁供應商大概在一年之內都無法實現獲利，同時面臨特斯拉 (TSLA-US) 向其他非特特斯拉電動車開放充電網路所帶來的挑戰。目前美國電動車的銷售成長已經趨緩，部分充電樁供應商高層坦承他們正面臨一些挑戰，包含客戶對經濟前景的不安、成本上升以及延遲交車等狀況。

Blink 執行長 Brendan Jones 表示：「我認為投資人已經對產業缺乏獲利能力感到厭倦。」他並指出，充電股先前估值存在泡沫。

儘管如此，EVgo 高層近期向分析師表示，他們預估公司將在「未來幾年」實現獲利。ChargePoint 和 Blink 也表示，調整後息稅折舊攤銷前利潤將在明年底前轉正。

非特斯拉的充電業者正在設法解決設備可靠性以及「先有雞還是先有蛋」的問題：必須要有充電樁，才能吸引人們購買電動車，與此同時，只有吸引夠多的電動車駕駛使用自家充電樁，才能讓業者實現獲利。

拜登政府的目標是在 2030 年前安裝 50 萬座公共充電樁。麥肯錫預估，若電動車銷量達到總汽車銷量的一半，屆時可能需要約 150 萬座公共充電樁。根據政府數據，目前全美有 6 萬處設有約 15.9 萬座公共充電樁。

根據政府數據，特斯拉今年新設 5,500 多個快速充電站和 214 個慢速充電站。包含 ChargePoint、Blink、EVgo 和 Electrify America 等其他充電樁業者，則新設 3,900 個快速充電站和 2.1 萬個慢速充電站。

快速充電站成本較高，但只需要約 30 分鐘就能為電動車充飽電，多半設在高速公路沿線。慢速充電站則需要幾個小時，通常設在購物中心或辦公大樓內。

即使電動車銷量持續成長，相較去年卻有所放緩。通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 等汽車製造商發現，潛在買家的態度比早期採用者還要更加猶豫，福特也以未來電動車需求前景降溫為由，大砍密西根州電池工廠的規模。

部分充電樁業者感受到客戶的謹慎態度。ChargePoint 新任執行長 Rick Wilmer 本月向分析師表示，因經濟問題，辦公大樓、餐廳、飯店和購物中心等可能提供電動車充電設施的場所，正在延後安裝設備。

與此同時，特斯拉持續以驚人的速度增設充電站，預計明年開始向其他電動車開放。

顧問公司 EVAdoption 指出，今年特斯拉平均每月在美國設立 483 個新的快速充電站，同時以預鑄工法打造充電站，建設速度超越其他充電樁業者的總和。