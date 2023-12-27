準備上車！投行：2024年3檔醫療科技股將扭轉乾坤

今年胰島素幫浦和血糖監測儀等醫療技術在美國廣泛應用，但製造公司的股價卻遠遜於 S&P 500 指數等大盤表現，但投行貝爾德 (RW Baird) 分析師認為，2024 年局面可能很快就會改變，一些優秀的醫療科技公司將迎來更有回報的一年。

去年夏天，投資者拋售了糖尿病和心臟病設備製造股，因為華爾街認為禮來公司 (LLY-US) 和丹麥的諾和諾德公司推出的新型減肥藥將減少這些疾病發生，然而，泵浦製造商 Insulet (PODD-US) 和心血管修復先驅波士頓科學公司 (BSX-US) 的營收仍持續增長。

貝爾德表示，在新型減肥藥物 (GLP-1s) 對目標病患群產生重大影響之前，這些公司 2024 年的營收仍會持續增長，因此該投行 2024 年展望報告重申對波士頓科學股票「跑贏大盤」的評級，並將 Insulet 股票的評級自「中立」上調至「跑贏大盤」。

貝爾德分析師 Jeff Johnson 和 David Rescott 寫道，雖然他們的醫療科技報告尚未對 GLP-1 問題解除警報，但投資者應更認清一點，即「未來十幾年肥胖問題仍是全球負擔」。

即使 Insulet 收復了夏季因 GLP-1 帶來的部分虧損，近期價格來到每股 220 美元，但今年迄今仍有近 25% 跌幅。然而，Johnson 認為今年該公司營收將增長 26% 到 16.5 億美元，獲利則成長 45%，達到每股 1.88 美元（不包括非經常性費用）。

隨著胰島素幫浦獲糖尿病患者採用的程度越來越高。貝爾德分析師表示，這將使 Insulet 未來幾年營收維持約 20% 的年增率，且獲利成長速度更快。因此，他認為該股將回到營運現金流約 50 倍的溢價估值水準，意味 Insulet 明年將上漲至 238 美元。Insulet 周二股價上漲 2.10%，收每股 220.71 美元。

Johnson 將血糖監測儀製造商 DexCom (DXCM-US) 股票評為「跑贏大盤」，該股周二 (26 日) 上漲 1.13%，收每股 123.55 美元。

以當前價位而言，該股已自 10 月底因 GLP-1 打擊而跌落的 75 美元低谷爬回來。Johnson 認為，在 GLP-1 產生顯著影響之前，DexCom 的利潤將會擴大，營收將連續幾年以超過 20% 的速度成長，其目標價是 161 美元。

貝爾德分析師 Rescott 偏愛多元化的設備製造商波士頓科學公司，並譽其為「一流的醫療科技企業」。

他認為該公司在 2024 年推出新產品後 (包括治療心律不整和心臟瓣膜等產品)，股價將自當前約 56 美元的水準上升至 64 美元。2024 下半年營收加速成長，進而抬升每股獲利，將其自今年每股 2 美元的水準提高至 2.26 美元。