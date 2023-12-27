〈能源盤後〉紅海緊張局勢升級 交易清淡波動大 原油收登本月高點

國際油價周二 (26 日) 在假期清淡的交易中收登本月最高水準，係因美國交易員在聖誕假期結束後返回市場，並持續權衡胡塞叛軍襲擊紅海船隻導致原油供應更嚴重中斷的可能性。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.01 美元或 2.7%，收每桶 75.57 美元，為 11 月 30 日以來最高收盤價。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2 美元或 2.5%，報每桶 81.07 美元，亦為 11 月 30 日以來最高收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.82 美分或 1.3%，收每加侖 2.1583 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 1 美分或 0.3%，收每加侖 2.6688 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 6 美分或 2.3%，收每百萬 Btu 2.5500 美元。

市場驅動力

由於美國市場參與者結束假期返回市場，令石油交易波動，但歐洲多個市場周二仍休市，因此交易清淡。

背後有伊朗勢力的胡塞叛軍聲稱，周二在紅海以飛彈襲擊地中海航運公司的貨櫃船，並試圖用無人機襲擊以色列。

一周前，美國宣布啟動國際海軍行動來阻止胡塞叛軍對紅海商業航運的攻擊。

馬士基航運公司周日表示，由於美國已啟動國際海軍行動，將允許船隻恢復航行紅海，但其他大型航運公司仍停止船隻通行紅海，並對改道的船隻徵收附加費。

盈透證券 (Interactive Brokers) 高級經濟學家 José Torres 表示：「周二石油價格飆升，由於胡塞叛軍在紅海襲擊船隻表態支持哈馬斯對以色列發動戰爭，導致全球供應鏈壓力不斷加大。改道後的航運時間和燃料需求均增加，致使運輸成本提高。」

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 報告提及，馬士基的聲明給了原油價格一些動力，Brent 原油上周上漲了 3.3%。

「海軍行動旨在保護船隻免遭葉門胡塞叛軍的潛在襲擊，因此這發展應是朝『該地區海運恢復安全』邁出積極一步。」Innes 說。