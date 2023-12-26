阿斯特捷利康12億美元收購中資亙喜生技

阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 周二 (26 日) 表示，將以高達 12 億美元的價格收購中國的亙喜生物科技公司 (Gracell Biotechnologies)(GRCL-US)，進一步推進其細胞治療雄心。

這椿現金交易可支持阿斯特捷利康的投資組合，對在美上市的 Gracell 估值為每股普通股 2 美元或每股 ADS 10 美元。如果滿足某些監管里程碑，則外加每股普通股 0.30 美元的不可交易價值權利。

阿斯特捷利康腫瘤研發副總裁嘉爾布萊斯 (Susan Galbraith) 發表聲明表示：「收購 Gracell 將補充阿斯特捷利康現有的能力和先前在細胞療法方面的投資，我們已經在現有 CAR-T 和 T 細胞受體療法領域建立了自己的地位。」

自體 CAR-T 是一種細胞療法，透過對患者的免疫 T 細胞進行基因重組，以標靶致病細胞。Gracell 的 FasTCAR 平台則可強化 T 細胞的適應性，並有可能提高患者的治療效果。

聲明指出，截至 2023 年 9 月 30 日，阿斯特捷利康還將收購 Gracell 的現金、現金等價物和短期投資 2.341 億美元。預計該交易將於 2024 年第 1 季完成。

亙喜生物將成為阿斯特捷利康的全資子公司，在中國和美國開展業務，不會影響阿斯特捷利康 2023 年的財測。