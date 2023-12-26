2024年能源股處境恐艱難 但分析師仍看好這11檔

今年石油股受 OPEC 減產支撐，得以保持高價位油價，且讓美國生產商能繼續探鑽，而不擔心過多產量湧入市場會使價格暴跌，但明年恐怕是另一光景。

許多投資者認為，OPEC 減產是以人為方式支撐這個供應過剩的市場，因此 OPEC 任何反向舉措恐令石油股大崩盤，這是許多投資人做空石油股的因素之一。

2022 年能源板塊是 S&P 500 指數中表現最好的板塊，今年卻落到倒數第二名，僅贏過公用事業股。能源股今年下跌 3.5%，遠遜於同期上漲 24% 的 S&P 500 指數。根據 CFRA，若與 2022 年相比，能源股迄今下跌 28%，而 2024 年預計僅上漲 3.5%。

然而，從某些指標來看，能源股仍具吸引力。以未來一年預估收益計算，能源股交易價的本益比僅 11，是迄今最便宜的產業，僅廣泛市場本益比的一半左右，且能源公司的資產負債表狀態良好，大型能源公司如 Exxon Mobil (XOM-US) 一直在提高其股息，但由於該產業獲利成長預期平淡，其估值 (投資者願意為這些利潤支付的金額) 必須上升，投資者才能獲得回報。

能源價格將是一大變因，若有國際意外事件衝擊油價上漲，將有利股市。此外，以哈戰爭和俄烏戰爭仍可能擾亂市場。

另一方面，明年的油價前景將高度依賴 OPEC。近期 OPEC 嘗試控制價格的舉措效果已大降，且倘若 OPEC 繼續迫使成員國限制出口，那就有可能再逼成員出走。非洲大型產油國之一的安哥拉已於上周四決定退出 OPEC。

邁向 2024 年，OPEC 已做出的大量減產承諾將難以收回。OPEC 與其盟國 (稱 OPEC+) 共同控制著全球石油市場半邊天，且在 11 月下旬同意將減產期限至少延長至 2024 年第一季。總體而言，預計可令第一季超過 500 萬桶的石油 (全球市佔 5%) 離開市場，且大部分的減產舉措預計都會延續至 2024 年底。

OPEC 減產舉措有利獨立石油生產商，提振了 Exxon (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 的股價，因為這些生產商可自國營大型石油公司手中搶走市占。這兩家今年均宣布大規模收購，計劃未來兩年大力增產。

然而，花旗分析師 Alastair Syme 認為，供應量水位高的時候，投資者偏向謹慎、持觀望態度，「整體系統存在閒置產能時，市場通常對石油並不友善。」

「自 2000 年以來，在石油閒置產能超過 300 萬桶 / 日的 10 年中，有 9 年石油股票的表現落後於市場，而 2024 年預計每日閒置產能達 400 萬 / 桶。

唯一例外是 2022 年，當時俄羅斯入侵烏克蘭加上 OPEC 減產，導致油價飆升，但花旗預估，油價到 2024 年底將跌至 70 多美元的低點。當然，這屬於較悲觀的看法，根據彭博社報導，2024 年 Brent 原油目標價的中值在 84.80 美元，意味現行油價仍有 8% 上漲空間。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Michael Tran 預期 2024 年 Brent 原油每桶均價在 82.50 美元，但他也認為價格走勢取決於 OPEC 以及各國是否遵守減產規定。「在市場看到有關自願減產的明確數據之前，價格將繼續波動且沒有方向。」他說。

Tran 也看到了煉油廠未來面臨的問題，因為在經歷數年沒有新煉油廠開業後，煉油廠能力正開始成長。

迄今，後新冠時代對能源公司來說利潤豐厚，但 Tran 預計 2024 年恐是較悲觀的時代，明年更接近新冠疫情爆發前的十年，而非後疫情時代那種需求主導市場。

但這並不意味著未來一年不會有石油投資機會。摩根士丹利分析師 Devin McDermott 看好能夠增加自由現金流且規模龐大的股票，其首選包括康菲石油公司 (COP-US)、西方石油公司 (OXY-US)、Diamondback (FANG-US) 和 Devon Energy (DVN-US) 和 Cenovus Energy (CTRA-US)

花旗集團分析師 Scott Gruber 也在石油領域看到買進機會，尤其是可以透過技術創新來提升效率 (例如在頁岩中進行長距離水平鑽探) 的公司股票，他偏愛的石油股包括 Coterra Energy (CTRA-US)、Ovintiv (OVV-US)、Permian Resources (PR-US) 和 Chord Energy (CHRD-US)。

明年天然氣的處境可能比石油好，2024 年稍晚一些可望上漲，因為美國正建造出口碼頭以向歐洲和亞洲運送更多天然氣，出口量增加應有利於美國生產商。

根據彭博社報導，分析師預期 2024 年天然氣均價為每百萬 Btu 3.35 美元，以當前每百萬 Btu 約 2.50 美元的水準計算，意味大量上漲空間。Gruber 2024 年最偏愛的天然氣股是 EQT (EQT-US) 和西南能源 (Southwestern Energy) (SWN-US)。