〈能源盤後〉安哥拉退出 市場憂心OPEC恐重組 原油4日來首見收低

國際油價周四 (21 日) 收低，為 4 個交易日來首見，係因安哥拉決定退出石油輸出國組織 (OPEC)，交易商擔心該組織可能會重組。

此外，美國石油供應增加且國內產量創紀錄，冷卻了紅海運輸中斷引發的漲勢，令原油期貨承壓。

能源商品價格

2 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 73.89 美元，但脫離盤中低點 72.44 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 31 美分或 0.4%，報每桶 79.39 美元。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.16 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.70 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.1%，收每百萬 Btu 2.57 美元。

市場驅動力

安哥拉官媒《Angop》報導，安哥拉石油部長 Diamantino de Azevedo 周四宣布，安哥拉退出 OPEC，因為「安哥拉留在該組織不會得到任何好處。」

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，安哥拉要退出 OPEC 的消息引發市場擔憂，即「OPEC 內部的增產壓力可能越來越大」。

「從表面上看，安哥拉退出 OPEC 並不是什麼大事，因為他們幾乎無法開採其石油配額。但安哥拉的退出可能示意一些潛在的緊張局勢，因為 OPEC 的市佔正流失給非 OPEC 產油國，主要是美國。」

根據美國能源情報局 (EIA) 報告，上周美國石油產量增加 20 萬桶 / 日，創下每日 1330 萬桶的產量紀錄，為 1984 年以來的歷史新高。

然而，周四貝克休斯 (Baker Hughes) 報告指出，美國活躍石油鑽探數量連續第三周下降，本周減少 3 座至 498 座，意味著產量即將下降。

自以哈戰爭爆發以來，主要控制葉門的胡塞叛軍發動一系列無人機和飛彈襲擊，導致數家航運公司日前宣布將暫停運輸，以免遭襲擊。美國周二宣布啟動國際海軍行動來阻止攻擊。

Duff & Phelps 資產管理公司投資組合經理人 Rodney Clayton 認為，紅海的石油運輸可能最終會改其他航道，儘管這樣路途更遠且成本更高。「如果是阿拉伯半島另一側的霍爾木茲海峽運輸中斷，那風險會更大，因為全球供應量約 20% 需通行該航道。」

「總體而言，當前大量的地緣政治衝突導致石油價格上漲。」他說。

Tyche 資本顧問公司管理人 Tariq Zahir 認為，未來石油交易量可能會減少。「石油情況沒有真正發生太大變化，OPEC 宣布減產、美國經濟恐放緩，雙方在爭奪原油下一個方向。」

Zahir 認為安哥拉退出 OPEC「根本不是大事」，隨著能源市場進入新的一年，價格可能會開始走高，儘管「緩慢且可能波動」。

Brent 和 WTI 原油周三連續第三日上漲，並雙雙收登 1 月 30 日以來的最高點，但在 EIA 報告上周美國原油、汽油和餾分油供應增加後，收盤脫離盤中高點。

另外，EIA 周四公布，上周 (12/15 止) 國儲存的天然氣供應量減少 870 億立方英呎，略高於分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周天然氣供應量減少 830 億立方英呎。