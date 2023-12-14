〈焦點股〉高股息ETF行情熱強漲逾1% 00915報酬率先突破60%

台股今 (14) 日大漲逾百點，一度站上 17600 點關卡，ETF 也成為多頭焦點，包含凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 及富邦特選高股息 30(00900-TW) 等高股息 ETF，今天均上漲逾 1%，拉出連 5 漲走勢，其中，00915 盤中再創新高，來到 23.22 元。

法人表示，觀察今年吸金第一寵兒的高股息 ETF 的績效冠軍 00915 今年以來含息報酬率一舉衝破 60% 大關，來到 60.56%，在眾多高股息 ETF 中率先解鎖成就。不僅如此，今年以來 00915 在基金規模、受益人數表現上持續躍進，各成長 3.23 倍及 2.61 倍，經歷三次除息皆順利填息。

法人進一步分析與提醒，在台股行情走揚之際，高股息 ETF 跟著水漲船高，投資人以 ETF 布局時，除衡量其配息高低，亦需要留意投資主題及其含息報酬率表現綜合評估。

台股漲勢連連帶動高股息 ETF 各有表現，00915 基金經理人顏良宇認為，從總經面觀察，美國公布的 11 月 CPI 年增率 3.1%，反映近期物價壓力減輕，預期聯準會將維持目前利率不變；受惠於美國商務部對中國銷售 AI 晶片態度相對軟化，激勵 AI 伺服器供應鏈近日表現，預期 2024 年 AI 伺服器族群仍會是科技股的投資主軸。

2023 年以來，台灣科技股族群輪流表現，ETF 需因應產業趨勢與景氣循環篩選選各因子個股進入投資組合，在今年尚未布局或是考慮領取年終加碼的投資人，不妨單筆分批布局具備股價成長機會與股息表現的台股 ETF，關注配息表現的同時，建議仍要以投資總報酬率來衡量基金長期表現，為來年投資布局打穩基礎。