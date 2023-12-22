〈焦點股〉ETF表現兩樣情 八大官股、小資族偏愛這2檔高股息ETF

台股 ETF 族群今 (22) 日表現兩樣情，美債、公司債、金融債等債券 ETF 遭遇提款，多檔下挫超過 1%，但高股息 ETF 相對有撐，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 昨 (21) 日獲得八大公股銀行券商力挺，小資族也在除息後積極搶進，帶動整體交易量能增溫，今天股價仍在盤上表現。

以近五個交易日來看，00919 在 18 日除息後，雖遭外資大舉提款，與本土資金對作，價格連日走低，一度跌破月線關卡，不過，八大公股銀行券商仍逆勢敲進 00919 共 55564 張，為近一周買超個股榜首；其次為 00929，八大官股累計買超 29127 張，小資族同樣不看淡，逢低加碼 00929。

今天早盤約上漲 0.5%，最高來到 22.17 元，站回月線，截至上午 10 點半，成交量已突破 2.5 萬張；00929 股價也守在月線之上，早盤上漲 0.5%，最高來到 18.92 元，成交量也有約 2 萬張。

其他高股息 ETF 方面，包括元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、大華優利高填息 30 (00918-TW) 等均獲得買盤青睞。

反觀債券 ETF，包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、富邦美債 20 年 (00696B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)、群益 A 級公司債 (00792B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW) 等，午盤前跌幅均超過 1%，賣壓相對沉重。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，00919 追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919 在每年 5 月底依已公告的殖利率排序，選出前 30 名為成分股，配置在真正的高股息股票；12 月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度 EPS 成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。近期各家高股息 ETF 成分股也開始進行權重調整，而台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

投信業者指出，定期定額適合台股等波動度較大、中長期處於成長趨勢的投資市場，且具有分批進場、平均成本、分散風險等特色，可做為資金較有限的小資族，或者金較充裕但想要簡單投資、避開市場大幅波動的投資人參與 ETF 的投資方法。

復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，隨美債殖利率回落、總體經濟有望落底，加上半導體等電子產業需求回溫，將有利以電子業為主的台股復甦，建議可透過一籃子電子股布局的 ETF 掌握 2024 回升契機。