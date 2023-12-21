這檔債券ETF連6日登成交王 國泰投信一次送2檔追募申請

今年最後一場除息秀自 18 日開跑，共 24 檔債券 ETF 於本月除息，其中國泰 20 年美債 (00687B-TW) 率先於當日中午完成填息，11.3 萬受益人股息入袋，領到年前大紅包，在這波反彈契機下，助攻 00687B 在受益人、成交量、規模三方面同創新高。光是 12 月，國泰投信就有 2 檔債券 ETF 緊急追募。

近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，帶動價量齊揚，00687B 已連續 6 個交易日 (12/12 至 12/19) 登原型債券 ETF 成交王，15 日更創下 13 萬張的交易天量，同步推高基金規模至新台幣 810 億元。

00687B 因調整除息月至 3、6、9、12 月，今年合計配出 5 次息，「第五配」雖然只累積 2 個月債息，但仍開出 0.35 元的亮麗數字。加碼配亦吸引投資人加碼買進，觀察 00687B 本月以來受益人數變化，自 12/1 的 9.4 萬人，跳增至 12/15 的 11.3 萬人，月增幅逼近 2 成。

由於買氣爆棚，00687B 已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信已公告自 14 日起暫停受理 00687B 初級市場申購，並遞出基金成立以來第 5 次追募申請。另一檔上市兩個月就破新台幣 200 億元規模的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，也達可募集額度上限、申請追募中，凸顯近期債券正夯。

國泰投信說明，雖然兩檔 ETF 暫停初級市場申購，但一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易，若是積極型的投資人，或可將目光轉向國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)，優勢在於快速取得曝險、放大收益，加上槓桿型 ETF 運用期貨做保證金交易，承擔匯率風險較原型債券商品更小。但國泰投信也提醒，槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。