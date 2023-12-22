分析師上調Spotify評級：銷量、人均收入穩定增加 顯見打贏串流音訊大戰

分析師上調Spotify評級：銷量、人均收入穩定增加 顯見打贏串流音訊大戰（圖：REUTERS/TPG）
分析師上調Spotify評級：銷量、人均收入穩定增加 顯見打贏串流音訊大戰（圖：REUTERS/TPG）

串流音樂媒體 Spotify (SPOT-US) 周四 (21 日) 獲分析師上調股票評級與目標價，稱其經過一年強勁的上漲，市場對該公司的未來充滿信心。

Pivotal 研究集團分析師 Jeffrey Wlodarczak 將 Spotify 股票評級自「續抱」上調至「買進」，目標價也自 170 美元上調至 265 美元，較現行股價隱含漲幅近 40%。

Spotify 周四 (21 日) 上漲 2.19%，收每股 192.85 美元，今年迄今該股已上漲 144% 以上。

Wlodarczak 周四研究報告寫道：「看來 Spotify 已打贏了數位音訊串流內容之戰，讓他們得以持續產生穩定的銷量以及 ARPU 持續增長。」ARPU 即平台自每用戶取得的平均營收。

Spotify 股價飆漲的催化劑之一是 10 月發布的第三季財報，該報告顯示，由於用戶和營收強勁增長，Spotify 實現一年多來首次季度獲利。

執行長 Daniel Ek 在發布第三季財報時表示：「進入 2023 年，我們本以為全年用戶淨增頂多略高於 2000 萬人，但實際上我們可望實現 3000 萬，這遠比我們的預期要高出很多。」

儘管高級用戶的訂閱費用調漲，但訂閱人數增長情形仍高於預期。因應利率和成本挑戰，Spotify 本月初宣布裁員 1500 人。

Wlodarczak 寫道，Spotify「重新關注財務紀律」，其中長期的 EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤) 與自由現金流的預期上升，也是他看漲該股的驅動力之一。

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