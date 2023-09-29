Spotify今年股價接近翻倍 分析師示警：最黑暗的日子就要來臨

音樂串流媒體平台 Spotify Technology (SPOT-US) 今年股價幾乎翻漲一倍，但周四 (28 日) 盤中大跌近 4%，係因一位分析師下調其評級並表示該公司「最黑暗的日子」即將到來。

截至周三收盤，Spotify 股票今年迄今飆漲 95%，遠高於 S&P 500 同期的 11% 漲幅，但周四該股一度跌近 4%，最終跌幅收斂至 0.14%，收每股 153.53 美元。

此前，券商 Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 對該股看法轉跌，並將其評級自「買進」下調至「中立」，移除其目標價，理由是 Spotify 在經濟更廣泛低迷之際的漲價舉措帶來風險。

他說：「有鑑於該股的強勁表現，加上經濟低迷之際漲價可能帶來損害，我們轉而採觀望態度。」

然而，廣泛華爾街仍看漲 Spotify，FactSet 調查的 26 名分析師對該股的平均評級為「買入」，但確實有跡象顯示，即使是持樂觀看法的分析師也認為該股最強的漲勢已經結束。分析師平均目標價 166.34 美元，意味今年經歷大漲後，該股上漲空間剩 11%。

White 說：「Spotify 正處於有利的長期趨勢，強化其平台、進軍龐大的數位廣告市場、擴大其音頻產品，並改善其成本結構。然而，競爭激烈，利潤微薄，我們相信，這波低迷時期最黑暗的日子就要到來。」