長江存儲在美控告美光侵犯八項專利 真正目的是什麼？

長江存儲在美國控告美光（Micron）(MU-US) 侵犯八項 3D NAND 相關美國專利，業界人士認為，長江存儲的真正目的，是為了在美國的出口管制封鎖下，爭取到公平談判的機會，是為公司生存而戰。

據《第一財經》上周六（11 日）報導，長江存儲已於 11 月 9 日控告美光及其全資子公司美光消費產品集團有限責任公司侵犯八項美國專利。長江存儲在專利侵權訴狀中說，訴訟是為了終止美光廣泛且未經授權使用長江存儲的專利。

長江存儲指控美光侵犯了美國專利號為「10,950,623」、「11,501,822」、「10,658,378」、「10,937,806」、「10,861,872」、「11,468,957」、「11,600,342」、「10,868,031」。美光被控侵權的產品包括 96 層、128 層、176 層及 232 層 3D NAND 產品。

長江存儲在訴狀中說，長江存儲不再是新秀（upstart），已經是全球 3D NAND 市場要角。長江存儲表示，去年 11 月，TechInsights 得出結論：長江存儲是 3D NAND 閃存領域的領導者，超過美光。

事實上，2022 年 10 月美國針對長江存儲祭出出口管制之前，長江存儲的 128 層 3D NAND 晶片產品已經打入蘋果供應鏈，獲得蘋果的技術和品質認可。當時蘋果也希望採用長江存儲的 3D NAND 晶片，主要原因是不希望快閃記憶體晶片都被三星、SK 海力士、美光鉗制，二來也是基於成本考量。

《問芯 Voice》指出，縱觀歷史，專利大戰的目的往往是醉翁之意不在酒，很多訴訟並不是真的要靠手上的專利權告倒對方，或藉此拿到一大筆錢。引戰，往往是要「止戰」，才是專利大戰背後真正的目的。

長江存儲在美國出口管制之下，遭受很多不公平對待，這次在美國對美光提起專利訴訟，目的應該是想獲得公平談判的機會，長江存儲也深知「解鈴還須系鈴人」，這才是告上美光真正的原因。