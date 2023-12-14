蘋果今年市值增加逾兆美元 幾乎超越法國股市

全球市值最高的上市公司蘋果公司 (AAPL-US) 的漲勢未見停歇。在周三 (13 日) 收盤創下歷史新高後，這家 iPhone 製造商的市值正在接近歐洲最大股市法國的總市值。

根據《彭博》編製的指數，截至周三收盤，巴黎上市公司的總市值約為 3.2 兆美元，而這家科技巨頭的市值為 3.1 兆美元。蘋果公司的規模比全球六大股票市場以外的所有市場都大。

這並不是蘋果公司市值第一次超過法股。在去年下半年的大跌中，隨著各國央行提高利率以應對通膨，兩者多次互換領先。

受路易威登母公司路威酩軒集團 (LVMH) 和柏金包製造商愛馬仕國際 SCA 等精品公司的推動，法國股市本周創下歷史新高。在仲夏開始回落後，最近幾周又再次上漲，因為越來越多證據證明通膨正在降溫，因此利率可能已經見頂，而美國沒有出現衰退的跡象。

在美股，同樣的背景推動科技股、尤其是大型企業再次飆漲。蘋果 2023 年股價飆漲超過 50%，市值增加約 1 兆美元。

蘋果最近的股價飆升相較 10 月呈現巨大的逆轉；當時該股因對中國收入成長和銷售的擔憂而承壓。

花旗集團分析師馬力克 (Atif Malik) 在報告中寫道：「看空該股的人忽視了結構性毛利率擴張的實力。」他提到 iPhone 的高端定位、服務銷售的加速以及大宗商品價格的優勢，「預計上述趨勢明年將持續，並將 AI 手機和 Vision Pro 的採用視為潛在的上漲催化劑，」他將蘋果目標價上調至 230 美元。

市場研究機構 Counterpoint Research 彙編的智慧手機追蹤數據顯示，2023 年 10 月全球每月智慧手機銷售量同比增加 5%，是 2021 年 6 月以來首見同比成長的月份，並打破連續 27 個月的下滑趨勢。

Counterpoint Research 指出，繼 10 月的強勁成長後，預計 2023 年第 4 季也將實現成長，從而在未來幾季逐步走向復甦。