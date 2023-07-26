〈昇陽半展望〉先進製程加持 今年營收逐季揚、全年創新高

再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半 (8028-TW) 董事長蔡幸川今 (26) 日表示，儘管短期面臨全球經濟環境不確定性，但隨著先進製程推動再生晶圓用量與單價增加，今年營收可望逐季成長，全年將創歷史新高。

昇陽半補充，以晶圓廠產能 10 萬片為比較基準，28 奈米對再生晶圓需求約 8 萬片，但隨著使用光罩層數增長，5 奈米及 3 奈米對再生晶圓的需求均大增至 22-23 萬片。

昇陽半看好，隨著客戶先進製程新產能不斷開出，加上自家技術與日商相當、甚至超越，連帶拉升在客戶端的市佔率，預期公司將是客戶先進製程的主要供應商，因此積極擴充產能。

昇陽半目前再生晶圓月產能 51 萬片，包括新竹廠 39 萬片、台中新廠 12 萬片，其中，台中新廠持續去瓶頸化，年底前將提升至 13-14 萬片，二期 18 萬片將在 2024 至 2026 年陸續開出，明年預計先開出 6-9 萬片，等同 2026 年月產能將超過 60 萬片，為全球第一大。

晶圓薄化方面，昇陽半上半年受惠車用需求驅動，已較去年同期成長，其中，去年車用佔晶圓薄化業績比重約 10-11%，上半年已提升至 30%，且 SiC 憑藉薄化技術與長期客戶關係，也已跟全球國際大廠合作，要切入快速成長的市場。