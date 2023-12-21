〈台股盤後〉航海王逆風遠航 跌點收斂至91點收17543點

台股今 (21) 日受美股四大指數重挫影響，權值三王全倒，早盤更一度重挫近 200 點，但碰觸月線後，低接資金進場，加上航海王逆勢向上，帶動終場跌幅收斂至 91.46 點，收在 17543.74 點，失守十日線，成交量 3242 億元，與昨日相近。

今日盤面焦點續由航海王掌舵，指標股陽明 (2609-TW) 受惠日商轉單消息持續發酵，午盤過後強攻漲停，一舉重返年線大關，短短四天漲幅高達 25%，顯見資金簇擁力道強勁，成交值也再度冠居全台股，飆上 177 億元，長榮 (2603-TW) 表現同樣強勢，漲幅近 3%，距離填息之路僅一步之遙。

此外，AI PC 概念股也延續強勁走勢，廣達 (2382-TW) 翻紅後、終場上漲近 3%，收復季線大關，英業達 (2356-TW) 也續漲 2%，宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 也都在平盤上，僅仁寶 (2324-TW) 因近日漲多，小幅回檔約 1%。

至於權值股走勢則偏弱，台積電 (2330-TW) 下挫超過 1%，回測月線支撐，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 也雙雙修正近 1%，台塑四寶、金控雙雄也都在盤下，其他如台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等電子股也都有 1% 左右的跌幅，壓抑整體大盤走勢。