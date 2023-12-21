〈台股盤中〉美股拉回嚇趴台股 記憶體、航運、鋼鐵最抗跌

美股四大指數昨 (20) 日全面下挫，拖累台股今 (21) 日表現， 盤中摜破 17500 點，最低跌至 17442.76 點，隨後跌幅收斂，重回 17500 點，預估成交量約 3200 億元。即便台股拉回百點，但沒有出現跌停股，記憶體、航運以及鋼鐵類股為盤面上抗跌走揚族群。

法人指出，由於美國 Fed 官員對於降息立場曖昧不明，市場一頭霧水，使得美股創高後昨日拉回修正，拖累台股大盤今日表現。

權值股今日多壓回，台積電 (2330-TW) 下挫 8 點，跌幅 1.37%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.44%，日月光投控 (3711-TW) 跌 1.14%，大立光 (3008-TW) 跌 0.75%，台達電 (2308-TW) 跌 0.33%。

記憶體大廠美光本季營收財測強勁，美光預估 2025 年記憶體晶片市場規模將創新高，美光 CEO 梅羅塔指出，未來生成式 AI 將成為業績成長動能。此一利多消息帶動台股記憶體族群表現，南亞科 (2408-TW) 漲 4.04%，群聯 (8299-TW)、品安 (8088-TW) 、晶豪科 (3006-TW) 漲逾 2%，華邦電 (2344-TW)、威剛 (3260-TW) 漲逾 1%，廣穎 (4973-TW) 與十銓 (4967-TW) 皆走揚。

紅海危機持續發酵，13 航商繞道好望角，運價上漲可能持續至明年 1 月，使得航運族群今日續強。貨櫃三雄走升，陽明 (2609-TW) 漲勢最強，漲 4.76%，長榮 (2603-TW) 漲 0.34%，萬海 (2615-TW) 漲 0.37%。散裝航運同樣也有表現，亞航 (2630-TW)、裕民 (2606-TW)、志信 (2611-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 皆上漲。

鋼鐵類股表現強勢，佳大 (2033-TW) 漲 6.86%，長榮鋼 (2211-TW) 漲 3.48%，燁輝 (2023-TW)、世鎧 (2063-TW)、海光 (2038-TW) 漲逾 2%，久陽 (5011-TW)、新光鋼 (2031-TW) 漲逾 1%。

AI PC 話題帶動相關類股，昨日表現強勢的華碩 (2357-TW) 續強，漲 1.56%，不過仁寶 (2324-TW) 與宏碁 (2353-TW) 休息，皆跌逾 1%。緯穎 (6669-TW) 漲勢強勁，漲 5.19%，英業達 (2356-TW) 漲 2.04%，廣達 (2382-TW) 漲 1.67%，緯創 (3231-TW) 小漲 0.32%。