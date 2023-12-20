微軟與抵碳新創公司Chestnut簽署去碳合約

微軟 (MSFT-US) 周三 (20 日) 表示，已與抵碳新創公司 Chestnut Carbon 達成協議，獲得與清除大氣中二氧化碳相關的積分，這是這家科技巨頭努力實現其永續發展目標的一部分。

Chestnut 創始人戴爾表示，與其他透過保護樹木產生信用的補償交易不同，Chestnut 在以前耕種或用於其他用途的土地上種植新樹，從而提供更大的環境效益。

他說，「我相信這是美國有史以來註冊的最大的造林項目。」

根據協議，微軟將從密西西比沖積河谷種植的 Chestnut 樹木中獲得為期 15 年的碳清除額度。戴爾表示，第一批積分將在 3 年內交給微軟，以便讓種植的樹木成熟。

雙方拒絕透露微軟為這些積分支付多少費用，但相當於在合約期間消除了多達 270 萬噸碳。

微軟能源與碳清除資深總監馬爾斯 (Brian Marrs) 表示：「我們很高興能與 Chestnut 及其位於美國的永續恢復項目合作，提供以自然為基礎的高品質解決方案。」

微軟將碳清除計畫視為實現 2030 年負碳目標的關鍵部分，這將有助於清除大氣中的溫室氣體。根據其官網，2022 年該公司簽訂了超過 140 萬噸碳清除合約。這些清除技術包括造林措施和直接空氣捕獲等技術解決方案。

微軟是 Chestnut 的第一個客戶，該公司得到私募股權公司 Kimmeridge Energy Management 的支持。

同時擔任 Kimmeridge 管理合夥人的戴爾表示，Chestnut 產生的收入將使 Kimmeridge 對該公司的 2 億美元初始資本承諾中的一部分，重新配置到 Chestnut 購買的新土地上。