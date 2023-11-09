新光三越Outlet加入點數生態圈 將強化異業結盟

百貨龍頭新光三越今 (9) 日宣布，旗下首個 Outlet「SKM Park Outlets 高雄草衙」將於 13 日起加入會員集兌點陣容，也代表 skm points 將首度跨出新光三越百貨場域，後續將持續與異業結盟，預計先攜手旅遊業者擴大點數生態圈。

新光三越說明，SKM Park Outlets 擁有 12 萬名會員，與新光三越不重複會員多達 5 萬人，顯示客群有明顯差異，經過努力後系統完成整合串接，未來將擴大與異業結盟，強化點數使用範圍。

目前新光三越會員數逾 340 萬名，今年新增超過 30 萬名，此次 SKM Park Outlets 加入點數使用範圍，是 skm points 首度可運用在樂園業態，新光三越看好，有助吸引家庭和年輕客群。

目前 SKM Park Outlets 營收比重為零售達 60%，餐飲和娛樂各占約 20%，在新光三越的強大資源後援下，SKM Park Outlets 已導入有超過 240 家專櫃，今年再導入 Pandora、agnès b、Hunter、OWNDAYS、湛盧咖啡、丸亀製麵等 26 家新櫃。

SKM Park 店長孫紹堃進一步指出，今年預計賣場業績衝上 36 億元，年增 20%，樂園營收也將首度破億元。

孫紹堃說明，去年國際觀光客占比不到 1%，今年成長至 5%，距離預期的 15% 還有很大空間，以香港和韓國、東南亞旅客居多，在此次會員整合互串後，料將為明年增添重要的成長新動能。

SKM Park Outlets 高雄草衙為歡慶加入新光三越會員陣容，首波推出會員專屬五重回饋，包括：skm points 首次推出連續十天天天點數 10 倍送、SKM Park 會員轉卡贈 300 點、SABON 與 Marshall 首推點數集點送、扣 skm points 抽世界 6 大樂園雙人門票 + 機票、扣 100 點 skm points 玩樂園等。