〈大亞漁電共生〉太陽能、儲能大型案場陸續完工 獲利占能源事業比重上看5成

大亞 (1609-TW) 集團董事長沈尚弘今 (27) 日表示，隨著未來太陽能、儲能等大型案場陸續完成，未來其獲利將在能源事業比重，將從目前的 30% 提升至 50%，藉此降低外部景氣影響的風險。

大亞集團聚焦在兩大事業體，包括能源事業與新創事業，其中能源事業涵蓋太陽能、儲能、電線電纜、漆包線等，沈尚弘指出，太陽能、儲能案場未來還會加入志光能源旗下七股漁電共生約 70MW、台南學甲光儲合一約 30MW、中台灣 180MW 等大型案場。

根據大亞規劃，目前共有 68 座太陽能案場，裝置容量 212MW，隨著大型案場未來完工掛表、中小型案場持續開發，目標 2026 年裝置容量可達 500MW。

至於電線電纜、漆包線方面，沈尚弘表示，此兩大產品較容易受到景氣、銅價波動影響，目前電線電纜受惠企業建廠需求、台電強韌電網計畫，生意非常好；漆包線則相對較弱，期望漆包線明、後年能落底反彈。

新創事業部分，大亞創投自 2000 年以來，投資金額超過 20 億元，領域涵蓋醫療、生技、電池、AI、科技、半導體等，協助近 150 間上市櫃新創企業。

沈尚弘說，新創事業光是今年投資金額就達 5 億元，包括生技、電子商務、IC 等領域，團隊人數擴大至 10 多人，今年也是新創事業開花結果的一年，為集團主要獲利來源，未來也會多聚焦在醫療等相關領域持續投資。