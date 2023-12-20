漢翔連三年高教機處交機高峰 明後年再交36架

漢翔 (2634-TW) 今 (20) 日於法說會上指出，新式高教機交機完成年度目標，明後年預計再各交 18 架，維持交機高峰，而民用業務前景也看好，未來各領域訂單在手商機可見，整體營運動能將持續熱絡。

由於新式高教機大量交機，再加上民用業務快速復甦，漢翔前 11 月合併營收 357.95 億元，年增 31.97%，已超越歷年全年。

漢翔表示，今年新式高教機依約交運 17 架，完成年度目標，明後年將再各交 18 架，處交機高峰，全案 66 架機於 2026 年交付完畢，尤其隨著交機增加，產生相應的後勤維保需求，從研發、量產到維保，未來勇鷹維保商機持續擴大，已成立專責單位全力投入，與空軍建立長期緊密的合作關係。

另一方面，漢翔鳳展專案將空軍 F-16A/B 型機性能提升為最新型的 F-16V 戰機，已依約將 139 架戰機全數升級完畢，漢翔看好，期間累積的經驗可望與 F-16 維修中心結合，在爭取新購 F-16V 戰機相關業務，以及 F-16 維修、延壽等商機均具有相當優勢。

對於各界關心的無人機業務，漢翔說明，目前未與任何廠商有參標或合約關係，但具備成熟的製造技術與設備，以及完整的測試能力等後勤量能，樂意配合國家政策與具設計能力公司合作，支持無人機國內自製與維修在地化。

民用業務方面，由於疫後航空旅運正強勁復甦，漢翔看好民機前景，與歐美發動機客戶的大型長期合約穩定履約中，正努力擴大技術範疇。

另外，對於近年積極跨足的科技服務業務，漢翔指出，自建三座儲能案場貢獻穩定營收，將爭取擴大占有率。