〈彰銀法說〉前三季SWAP收益62億元年增5.5倍 看明年股債市偏多震盪

彰銀 (2801-TW) 今 (27) 日召開第三季法人說明會，外界關注換匯交易 (SWAP) 收益，彰銀主管指出，第三季約有 20 億元獲利，累計前三季為 62 億元，年成長 5.5 倍；展望明年股債市，預估將呈偏多震盪格局，規劃增加高評等、流動性佳、投資等級的金融債券或政府公債的部位。

彰銀主管表示，前三季三大獲利成長動能分別為 SWAP 收益、手續費收入、投資業務，整體利差與 NIM (淨利差)，受美元陸續調升基準利率的影響，轉作 SWAP 後，因此挹注更多獲利，未來將會布局高殖利率債券，繼續提升利差和 NIM。

彰銀主管說明，在美國就業市場降溫及通膨放緩的情況下，市場解讀升息循環將結束，同時經濟保持韌性，且實現經濟軟著陸的預期增加，但大家對於後續降息的看法有些分歧，加上地緣政治風險因素，讓市場波動程度更加劇烈。

股票投資方面，彰銀表示，將優先布局產業前景佳、高殖利率的個股，並且靈活調整投資組合，以充裕投資收益，債券投資部分，目前正處於升息循環的尾聲，利率處在相對的高點，操作將依據金融情勢變化調整投資組合，預估明年利率上行的壓力將有所減緩，彰銀規劃增加高評等、流動性佳、投資等級的金融債券或政府公債投資，順勢區間操作，優化投資組合。

彰銀進一步指出，目前金融市場仍存在一些不確定因素，持續到第四季，雖全球央行不至於大幅升息，但將維持高利率一段時間，還是要緊盯各項經濟數據的表現。

SWAP 收益方面，彰銀說，預期年底前，台美利差大幅收窄的機率不大，但明年開始，國際變數變得更加複雜，加劇金融市場價格波動，因此短線操作上，除了將 SWAP 到期資金保持高流動性，也會增加操作周轉率來挹注獲利，長線上將視公司的資金狀況與債券布局，來進行最適當的資金分配。

至於海外分行營運狀況，彰銀主管指出，第三季海外分行含 OBU 稅前淨利因資金成本的上升，壓縮到獲利的空間，造成整體獲利佔比較去年度下降，目前海外獲利前三大市場分別為香港、美國、新加坡，截至今年第三季底，海外放款動能明顯提升，業務規模擴張帶動獲利增長。

明年度海外授信將以均衡發展聯貸及自貸為業務目標，積極開拓存款及自貸的新戶，提升在地競爭力，後續爭取在日本大阪、澳洲雪梨開設新據點，未來也將以新東、新南向為海外拓點的主軸。

彰銀公布第三季稅後純益 102.37 億元，年增 20.14%，每股純益 0.94 元，ROA 0.37%、ROE 5.85%。資產品質方面，彰銀逾放比 0.19%，年減 0.02%，覆蓋率 649.82%，年增 73.75%。資本適足率 14.16%。

核心業務方面，放款量 1 兆 7264 億元，年增 4.13%，企金年增 5.88%，個金年減 0.4%，海外年增 18.32%。存款量 2 兆 3494 億元，年增 5.32%，台幣年增 3.66%，外幣年增 10.09%，

彰銀認為，國內民間消費仍是支撐台灣經濟成長的主要動力，電子產業的庫存調整即將進入尾聲，產業景氣已由谷底爬升，惟整體產業成長仍須終端需求而定。

彰銀指出，鋼鐵、石化、水泥的需求及報價相對疲弱，貨櫃航運在需求驟降與運力大增的壓力下，運價仍為低檔，工具機在利率及景氣與日幣貶值效應下，產業景氣仍不易好轉，整體而言，整體傳統產業成長偏向保守。至於表現較佳的傳統產業，將是以內需與服務為主的汽車、餐飲、觀光及航空運輸等行業。