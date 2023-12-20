低雙率養成國庫金雞母？央行：不需要也不會這樣做

對於近期外界質疑中央銀行採取低利率和低匯率政策來創造盈餘繳庫，要求央行提高獨立性、透明度等議題，央行今 (20) 日對此澄清，與事實不符，強調「不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫」，並再度重申，近年台灣通膨壓力上揚、高房價等狀況，並非低雙率所致。

央行說明，據中央銀行法第 2 條，央行法定經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內和對外幣值穩定，以及協助經濟發展，並不包含盈餘繳庫，因此，不需要更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫。

並非阻升不阻貶 新台幣處長期升值趨勢

央行提及， 新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，「長期呈升值趨勢」，若遇新台幣匯率過度波動或失序變動時，會視情勢進行「雙向」調節。

央行認為，新台幣對美元匯率波動度小於主要貨幣，且台灣經濟平均成長率高於全球平均，在達成法定經營目標的前提下，秉持善良管理人的責任，確保安全性與流動性無虞管理外匯存底，若有盈餘則依法繳庫。

央行再次解釋通膨和高房價理由

另一方面，央行提到，近年台灣通膨壓力上升，主要受疫情、俄烏戰爭影響，再加上國際原物料成本上漲、疫後國人休閒娛樂服務消費供不應求致娛樂服務價格上揚、近月颱風豪雨等天候因素致蔬果價格漲幅居高，並非低雙率所致。

對於高房價議題，央行則回應，此主要是因強勁的民間投資、預期心理、投機炒作和成本推升等帶動。

事實上，政策利率調整影響廣泛，除影響房貸利率外，也會影響企業及個人其他貸款，央行進一步提到，各國央行的利率政策主要用來穩定物價，不是用來處理房價問題，即便日本、瑞典曾以升息對抗房價，均以失敗收場。