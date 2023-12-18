中國央行召開擴大會議 著重五大工作任務

中國人民銀行黨委上周五（15 日）召開擴大會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究貫徹工作，黨委書記、總裁潘功勝主持會議，各黨委成員出席會議。

潘功勝強調要著重抓好以下五項工作任務：

一是穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。加大逆周期和跨周期調節，引導信貸合理增長、均衡投放，提升金融對實體經濟支持質效。積極盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。

二是加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力道。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，引導金融機構加大對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數位經濟等方面的支持力道。

三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險。穩妥化解融資平台存量債務風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機制。推動金融穩定立法，加快金融穩定保障基金建設。

四是持續深化金融改革開放。穩慎扎實推進人民幣國際化。穩步擴大金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。務實做好中美、中歐金融工作組工作，提升中國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力。

五是深化全面從嚴治黨。加強政治機關建設，高品質展開主題教育，深化中央巡視和審計整改，持之以恆正風肅紀反腐。強化廉政建設、改進內部管理、規範對外履職，提升金融服務和管理水準。持續建設一支忠誠、乾淨、擔當的高素質幹部人才隊伍。

此外，日前國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主持召開黨組（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究落實措施。

朱鶴新說，2024 年外匯管理部門要聚焦經濟建設（中心任務）和高品質發展（首要任務），重點抓好五項工作：

一是有序擴大外匯領域高水準對外開放。加大外匯便利化政策和服務供給，支持貿易新業態新模式規范發展，強化跨國公司跨境資金集中運營管理，持續提升跨境貿易和投融資便利化水準，助力加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤。持續完善企業匯率風險管理服務，推動銀行建立健全服務企業匯率風險管理長效機制。穩步擴大跨境貿易投資高水準開放試點，支持上海、香港國際金融中心建設和區域開放創新。

二是有效防範化解外部衝擊風險。加強外匯市場「宏觀審慎 + 微觀監管」兩位一體管理，強化宏觀審慎逆周期調節，豐富風險應對工具箱，合理引導外匯市場預期，防範跨境資金異常流動風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，堅決守住不發生系統性金融風險底線。

三是強化外匯領域監管全覆蓋。完善「實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效」的跨境交易管理機制，推動商業銀行外匯業務流程再造，嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博等違法違規活動，維護外匯市場健康秩序。

四是完善中國特色外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。

五是堅持和加強黨對經濟金融工作的全面領導。不折不扣抓落實、雷厲風行抓落實、求真務實抓落實、敢作善為抓落實，切實把黨中央關於經濟工作的決策部署落實到位。鞏固拓展主題教育成果，並轉化為推動高品質發展的成效。