全家咖啡升級 估每日多賣出逾8萬杯 全年拚賣2億杯

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (30) 日指出，旗下 Let’s Café 去年銷售 1.7 億杯，上半年年增超過 10%，創史上同期新高，瞄準咖啡風味鑑賞趨勢， Let’s Café 經典咖啡再升級，將採用繁複的雙群烘豆工法，朝今年全年銷售 2 億杯邁進，等於每日平均要多賣出達 8.2 萬杯。

據調查，全球咖啡市場規模 2022 年達 1229 億美元，預計到 2030 年將再成長 4 成，而國際咖啡組織 (ICO) 更指出，超過 50% 民眾每日有咖啡飲用需求，且越來越追求咖啡本質和風味變化，已正式進入咖啡後鑑賞時代。

為帶出不同咖啡豆的多元風味，Let’s Café 再次攜手咖啡大廠 UCC，針對巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉不同產地的咖啡豆雙群烘焙。

全家強調，運用「豆溫、風速、轉速、火力調整」烘豆四大要素的調整，為各產地咖啡豆打造最適的烘焙曲線，再透過混豆研磨、咖啡機參數調校等，以及咖啡雙冠軍楊衣姍、林紹興專業職人杯測把關，進行升級。

另外，Let’s Café 持續升級咖啡機台，每年投資超過億元布建咖啡機，今年在調整後，目標全年銷售 2 億杯，年增逾 17%，年增超過 3000 萬杯，等於平均每日多賣出達 8.2 萬杯。