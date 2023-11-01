全家自有品牌將開賣日用品 添營收新動能

連鎖超商全家 (5903-TW) 自有品牌 FamiCollection 邁入 10 周年，全家今 (1) 日宣布，品牌將從個人型食品正式跨足日用品類，首波囊括餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛 4 大品類共 30 款品項，將於全台店鋪設置專門貨架，增添營收成長新動能。

全家 2013 年以「發現生活的原味」推出自有品牌 Fami Collection，截至今年，共創造超過 300 億元業績，平均每年貢獻營收達 30 億元，此次看準生活忙碌、追求質感的單身頂客族需求日益成長，規劃 11 月起，於全台 4200 間店舖設立 Fami Collection 日用品專門貨架。

全家便利商店商品本部本部長李慶賢說明，FamiCollection 推出之時，有別於當時零售自有品牌多採取價格戰策略，改選擇「價值戰」有成，目前有超過 98% 的商品取得雙潔淨以上標章，明年將挑戰 Clean Label 100% 無添加認證食品品項數翻倍。

FamiCollection 10 年來推出超過 250 款商品，以食品為大宗，全家期許，透過零售經驗與市場觀察，挖掘出貨架商品尚未能滿足的需求缺口，透過一體化的開發模式，打造出差異化的藍海型明星商品。

為賦予全新品牌形象，全家邀來曾經操刀 Fami!ce 和 FamiSuper 的知名企劃團隊 Five Metal Shop，期消費者加深品牌認同感。